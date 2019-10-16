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Оппозиция в Сирии сообщила о вступлении российских и сирийских военных в город Кобани

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сирийская арабская армия и военные РФ в среду вступили в пограничный с Турцией сирийский город Кобани, передают западные СМИ со ссылкой на информационные ресурсы, связанные с сирийской оппозицией.

О других деталях обстановки в районе города пока не сообщается.

Вторжение Турции в Сирию

Ранее в среду западные и арабские СМИ сообщали также со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев, что российские военные достигли окрестностей города Кобани.

В сообщениях утверждалось, что российские военные действуют близ Кобани в координации с Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курды.

Ранее на этой неделе силы возглавляемой США международной коалиции покинули Манбидж, куда вместо них вошли правительственные сирийские войска. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция занимается патрулированием в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.

Турция с 9 октября проводит военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. Кобани - один из ключевых городов, расположенных в приграничной зоне.

Сирия Россия Кобани

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