Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российская помощь Сирии не является причиной для беспокойства, заявил, как передает в среду агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп.

"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - приводит агентство слова президента.

Кроме этого, Трамп заявил, что курды "не являются ангелами". Президент добавил, что курдское ополчение располагает хорошим оборонным потенциалом и знает, как постоять за себя.

Турция с 9 октября проводит военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов.

Ранее на этой неделе силы возглавляемой США международной коалиции покинули город Манбидж на севере Сирии, вместо них туда вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.

В четверг западные и арабские СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев сообщали, что российские военные достигли районов близ города Кобани на севере Сирии. Отмечалось, что российские военные действуют у Кобани в координации с Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курды.

Согласно поступившим данным, военнослужащие пересекли Евфрат и добрались до Кобани, двигаясь с запада на восток. К западу от Кобани находится Манбидж.