Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против Турции и России

Также они подняли вопрос об исключении Анкары из НАТО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Два высокопоставленных сенатора комитета по международным отношениям Джим Риш и Роберт Менендес заявили в четверг о создании законопроекта, предусматривающего санкции в отношении Турции из-за ее военного вторжения на север Сирии, говорится в сообщении для прессы на сайте комитета.

Также сенаторы настаивают на введении новых санкций против России из-за ее "вредоносных действий" в Сирии, в частности, из-за поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада. Суть новых ограничительных мер не раскрывается.

Законопроект содержит ограничения на продажу оружия Турции и введение санкций в отношении турецких чиновников, а также тех, кто поставляет оружие турецким военным в Сирии.

Кроме того, сенаторы поднимают вопрос о членстве Турции в НАТО.

Риш в своем заявлении указал, что целью законопроекта является противостояние "нестабильности, которую сеют на Ближнем Востоке".

Менендес добавил, что он касается не только вторжения Турции на северо-восток Сирии, но также потребует от администрации Трампа разработать "всеобъемлющую стратегию" по противодействию ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и решению главных проблем в области национальной безопасности США на Ближнем Востоке.

В четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.

Турция 9 октября начала операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

Из-за этого Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и трех министров. Также президент США Дональд Трамп принял решение повысить тарифы на сталь для Турции до 50%.