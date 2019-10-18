ФБР опровергло сведения о смерти туристов из США в Доминикане из-за алкоголя

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Все 11 американских туристов, скончавшихся на отдыхе в Доминиканской Республике за несколько месяцев 2019 года, умерли от естественных причин, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на расследование ФБР.

Как показала экспертиза, эти путешественники скончались от пневмонии, отека легких, остановки сердца, травмы головного мозга, пишет издание. Расследование ФБР опровергло информацию, что причиной гибели американцев мог стать фальсифицированный алкоголь.

Скандал с неожиданными смертями американских туристов во время отдыха в Доминикане возник в апреле-июне и вызвал большой резонанс, поскольку причины смерти путешественников оставались неизвестными. К расследованию подключилось ФБР.

На фоне негативных событий турпоток из США и Европы в республику с июня по сентябрь сократился на 170 тыс. человек, потери экономики составили $200 млн. Чтобы успокоить туристов, власти Доминиканы анонсировали ряд мер - в частности, тщательную проверку еды, напитков и медицинских комнат в отелях.