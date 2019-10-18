Лукашенко сравнил себя с белкой в колесе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил президентство с бегом белки в колесе, которая не может перестать бежать, потому что колесо продолжить вертеться и начнет ее кидать. По его словам, за 25 лет он привык "бегать". Как передает "БелТА", он сказал это на встрече со студентами Академии управления при президенте.

Главу государства спросили, как он все успевает и бывают ли у него выходные.

Лукашенко подтвердил, что может выбрать время, чтобы выехать в лес на шашлыки, но должен это планировать заранее, чтобы у него в этот день "мероприятий не было".

Он подтвердил, что абсолютно несвободен и "повязан мероприятиями". Уехать в отпуск он не может, поскольку по Конституции в стране нет вице-президента, которому он мог бы передать полномочия. Даже если он берет три-четыре дня отдыха, то это не отпуск, а просто дни, свободные от публичных мероприятий, рассказал Лукашенко.

"Поэтому не надо думать, что президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит, а потом ректора академии принимает, главу администрации, потом кадровый день и так далее. Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) - как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык", - сказал он.

Ближайшие президентские выборы в Белоруссии могут пройти в конце августа 2020 года, говорила минувшим летом глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

В сентябре Лукашенко сказал, что не ищет себе замену и собирается работать, пока ему доверяют, но не до смерти.