Военные РФ предупредили об угрозе угроза утраты контроля за местами содержания боевиков ИГ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Гуманитарная обстановка на северо-востоке Сирии остается сложной на фоне операции вооруженных сил Турции, по-прежнему остается угроза утраты контроля за охраной центров содержания боевиков в этом регионе, отмечают российские военные.

"Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и членов их семей, а также лагерей для временно перемещенных лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных "Сирийским демократическим силам" и вооруженным силам США", - заявил на брифинге в пятницу руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что "возможный выход террористов на свободу, неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей для беженцев могут спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе".

В четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостанавливает боевые действия в Сирии против курдских формирований, а курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности. Речь идет о районах, которые в настоящее время контролирует армия Турции. При этом пока неясно, как будет решаться проблема Турции с курдами в других приграничных районах на северо-востоке Сирии.