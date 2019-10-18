Турецкие военные захватили около 200 боевиков ИГ на севере Сирии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Турецкие военные захватили 195 боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация), которых освободили из тюрем на севере Сирии вооруженные представители Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, сообщает в пятницу турецкий телерадиоканал TRT.

По его данным, среди захваченных боевиков есть и турецкие граждане, которых будут судить в Турции. Граждане других стран пока останутся на территории Сирии, отмечает телеканал.

Между тем, в пятницу президент США выразил удовлетворение позицией ряда европейских государств, которые согласились забрать для суда своих граждан - боевиков ИГ.

"Меня только что проинформировали, что теперь некоторые европейские страны впервые хотят забрать боевиков ИГ - выходцев из их стран. Это хорошая новость, но это должно быть сделано после того, как мы их захватим", - написал Трамп в твиттере.

Ранее в администрации президента США сообщали, что в Вашингтоне обеспокоены возможностью освобождения боевиков ИГ из тюрем в Сирии.

В сентябре Трамп заявлял, что США, если европейские государства не согласятся принять воевавших за ИГ сограждан, придется выпустить пленных боевиков на границах стран их происхождения.

Ранее Трамп уже неоднократно призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии террористов ИГ, упомянув при этом о 1,8 тыс. пленных боевиков.