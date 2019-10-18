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На брошенной базе США у Манбиджа осталась целой инфраструктура и вышки связи

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американские военные забрали с базы в окрестностях сирийского города Манбидж оружие и аппаратуру, но оставили целыми вышки связи и инфраструктуру, сообщило в пятницу российское телевидение.

"Военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику", - сообщил корреспондент телеканала "Звезда", который побывал на базе рядом с Манбиджем.

"В остальном база осталась в своем рабочем состоянии - вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры", - сообщил телеканал "Звезда".

По его данным, на базе размещались подразделения американских авианаводчиков.

"Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные, однако есть и те, которые мы можем показать. Например, белоголовый орел и надпись: "Америка наблюдает. Всегда наблюдает". Есть и более приятные, например, книга с подписью "С любовью от армии"", - сообщил корреспондент телеканала.

Вторжение Турции в Сирию

Как сообщалось, на этой неделе США вывели свои подразделения из северо-восточных районов Сирии на фоне военной операции Турции.

В среду телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что правительственная армия Сирии заняла на северо-востоке страны военные базы, которые покинули американские военные.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие США покинули свои базы в Сирии в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, и направились в сторону границы Сирии с Ираком.

По данным Минобороны РФ, район площадью 1030 кв. км в окрестностях города Манбидж заняла сирийская правительственная армия.

В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

В четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостанавливает боевые действия в Сирии против курдских формирований, а курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности. Речь идет о районах, которые в настоящее время контролирует армия Турции. При этом пока неясно, как будет решаться проблема Турции с курдами в других приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Сирия Турция

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