Минобороны Турции обвинило курдов в 20 нарушениях соглашения о безопасной зоне

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Курдские Отряды народной самообороны уже 20 раз нарушили соглашение о безопасной зоне в приграничных территориях Сирии, заключенное по итогам переговоров с делегацией США в минувший четверг, сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Анкара считает "Рабочую партию Курдистана" террористической организацией, и связанных с ней курдов - террористами.

Также Минобороны Турции сообщило о гибели турецкого солдата при нападении курдов на патруль в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд. Еще один солдат получил ранения.

17 октября стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.