Трамп отказался от идеи провести G7 на своем курорте в Майами в 2020 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами.

"Из-за нерациональной враждебности СМИ и сошедших с ума демократов мы больше не будем рассматривать курорт Trump National Doral в Майами как место проведения G7 в 2020 году. Мы начинаем поиск другого места, и не исключено, что это может быть Кэмп-Дэвид", - написал он в твиттере.

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 октября 2019 г.

Президент отметил, что "думал, что делает что-то очень хорошее для страны", когда предлагал принять лидеров стран G7 на территории курорта в Майами, поскольку у этого отеля большая и удобная территория, а также он расположен поблизости от аэропорта города. Трамп подчеркнул, что хотел организовать это с нулевыми затратами для государства, если это юридически возможно, и не собирался извлекать выгоду из этого мероприятия.

.....its own 50 to 70 unit building. Would set up better than other alternatives. I announced that I would be willing to do it at NO PROFIT or, if legally permissible, at ZERO COST to the USA. But, as usual, the Hostile Media & their Democrat Partners went CRAZY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 октября 2019 г.

Кэмп-Дэвид является загородной резиденцией президента США в штате Мэриленд.

Идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп получит финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны были бы оплатить свое пребывание на G7.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что "это коррупция, просто и ясно". Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сослалась на американскую конституцию, согласно которой "президент не может принимать подарки или выплаты от иностранных государств".