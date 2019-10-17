В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Администрация США допускает возможность направить приглашение президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите G7 в 2020 году, заявил исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни на брифинге в четверг.

Таким образом Малвейни ответил на соответствующий вопрос журналиста. "Насколько я понимаю, как работает G7, в любом случае там будут и другие лидеры", - пояснил он.

Он отметил, что дискуссии о восстановлении формата G8 - при членстве России - продолжаются, а присутствие РФ на следующем саммите G7 может стать шагом к возрождению "Группы восьми".

"Я думаю, что в контексте дискуссий относительно того, будем ли мы превращать G7 в G8, это (участие РФ в саммите G7 2020 года - ИФ) могло бы быть промежуточным шагом", - добавил он.

Малвени также сообщил на брифинге, что гольф-клуб "Дорал" во Флориде, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, вполне подходит для проведения саммита "семерки". Ранее Трамп сказал, что "Дорал" мог бы стать идеальным местом для проведения следующей встречи "Группы семи".

По словам Малвени, при выборе мест проведения саммитов в прошлом принималось во внимание "большое количество аналогичных критериев". При этом представитель Белого дома пояснил, что Трамп не имеет выгоды от этого объекта.

Ранее Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.

В августе Трамп говорил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России. "Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8 - ИФ), так что он захотел, чтобы России исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Со своей стороны Путин в том же месяце заявлял, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе формата G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи".

В 2014 году лидеры семи стран-участниц G8 проголосовали за исключение Москвы из объединения. Причиной стало присоединение Крыма к РФ и события на востоке Украины. Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение".