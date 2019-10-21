Трамп заверил, что не извлек бы выгоды от проведения саммита G7 на своем курорте

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не извлек бы никакой финансовой выгоды от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами, поскольку собирался взять на себя оплату расходов на пребывание иностранных лидеров.

"У меня есть собственность во Флориде... Демократы просто сошли с ума, я бы предоставил ее (для саммита - ИФ) бесплатно", - сказал Трамп журналистом перед началом встречи кабинета министров в Белом доме.

По мнению президента США, это был бы самый лучший саммит "группы семи". Кроме того, он указал, что никак не стремился к рекламе своего курорта.

В воскресенье, 20 октября, Трамп заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами.

Идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп может получить финансовую выгоду, проводя мероприятие у себя на курорте.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что "это коррупция, просто и ясно". Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сослалась на американскую конституцию, согласно которой "президент не может принимать подарки или выплаты от иностранных государств".