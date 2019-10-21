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Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти

Некоторые из них погибли из-за действий мародеров, которые грабили и поджигали магазины

Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти
Фото: Reuters

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Жертвами беспорядков в Чили стали десять человек, объявила мэр Сантьяго Карла Рубилар. Об этом сообщила телекомпания CNN Chile.

Восемь человек погибли в воскресенье, до этого сообщалось о двоих погибших. Некоторые стали жертвами мародеров, которые грабили и поджигали магазины и сожгли швейную фабрику. До этого чиновники подтверждали гибель семи человек. В воскресенье глава МВД Чили Андрес Чэдуик констатировал эскалацию насилия.

За сутки полиция зафиксировала 40 случаев мародерства и задержала 152 человека.

В понедельник в Сантьяго будут закрыты школы. Продолжаются сбои в работе аэропорта Саньяго, чилийская авиакомпания Latam предупредила пассажиров, чтобы они следили за новостями и изменениями в расписании. Сенат соберется на экстренное совещание и обсудит возможность отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте, которое и стало поводом для протестов.

Массовые протесты в Чили продолжаются неделю. За это время, по данным прокуратуры, всего были задержаны 1462 человека, в том числе более 600 - в Сантьяго и окрестностях. В субботу из-за беспорядков в Сантьяго ввели чрезвычайное положение.

В минувшее воскресенье президент Чили Себастьян Пиньера осудил мародерство и насилие и заявил, что чилийцам объявил войну могущественный и неумолимый враг, который ничего и никого не уважает.

Ранее в октябре проезд в метро в Сантьяго подорожал на 30 песо (около трех рублей. - ИФ.). Пиньера в твиттере сообщил, что повышение тарифа отменено, но протесты продолжились.

Сантьяго Чили Себастьян Пиньера

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