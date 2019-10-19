В столице Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за беспорядков

Протест в центре Сантьяго Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Чили Себастьян Пиньера в ночь на субботу объявил режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и ее окрестностях в связи с беспорядками, вызванными повышением цен на проезд в метро, сообщает агентство EFE.

На улицы выведены подразделения армии и полиции, в то же время речи о введении комендантского часа пока не идет. Сообщается о задержании 180 человек.

В соответствии с чилийскими законами, максимальный срок действия режима чрезвычайного положения - 15 дней. Затем он может быть продлен на такое же время. На то, чтобы увеличить срок комендантского часа на большее число дней, потребуется согласие конгресса (парламента страны).

Несмотря на складывающуюся ситуацию, в правительстве Чили уже заявили, что планов пересмотра тарифов на проезд в метро нет.