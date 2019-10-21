Почти 1,5 тысячи человек задержаны в ходе беспорядков в Чили

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В ходе протестов в Чили в воскресенье задержаны 1 462 человека, сообщает местная радиостанция Bio Bio со ссылкой на чилийскую прокуратуру.

По ее данным, в столичном регионе задержали 614 человек, остальные 848 были задержаны в других коммунах.

Также радиостанция сообщает, что пять человек погибли на винодельне в коммуне Ренка, где из-за беспорядков произошел пожар. Кроме того, по данным CNN Chile, накануне в результате пожара в супермаркете Сан-Бернардо погибли по меньшей мере три человека.

Беспорядки нарушили работу общественного транспорта в Чили, из-за чего власти отменили школьные занятия в понедельник в 43 из 52 коммун страны.

В Чили несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные повышением стоимости проезда на метро в столице страны Сантьяго на 30 песо (около трех рублей - ИФ). Из-за этого в Сантьяго в пятницу ввели режим чрезвычайного положения.

Затем президент Чили Себастьян Пиньера объявил в твиттере, что решение повысить цены на проезд в метро отменено, но протестующих это не остановило. Более того, беспорядки начались и в других регионах страны.