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В Чили могли застрять до 500 российских туристов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Чили, где вторую неделю продолжаются массовые беспорядки, находятся до 500 российских туристов, туроператоры не видят для них серьезных рисков, а принимающие компании ожидают, что ситуация будет урегулирована в течение двух-трех дней. Об этом сообщил "Вестник АТОР" (Ассоциации туроператоров России).

В Сантьяго и некоторых других регионах был введен комендантский час, аэропорт Сантьяго меняет расписание с учетом этих решений, некоторым туристам приходится менять время и день вылета. Беспорядки происходят в городах Сантьяго, Вальпараисо, Консепсьон. "Вестник АТОР" отмечает, что в столице россияне обычно проводят не больше двух дней, а затем уезжают и другие города.

Издание подчеркивает, что Чили не является массовым направлением для российского рынка, туда ездят в индивидуальном порядке, это далеко и дорого.

Протесты в Чили начались 14 октября в связи с решением повысить тариф на проезд в метро в Сантьяго. Акции сопровождаются беспорядками, поджогами машин и магазинов и мародерством. Несмотря на отмену повышения платы за проезд, массовые акции продолжились. В субботу президент Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в Сантьяго.

Посольство России в Чили сообщило в твиттере, что находится на связи с местными правоохранительными органами на случай, если соотечественникам потребуется экстренная помощь. Информации о пострадавших в Чили россиянах у дипломатов нет.

Чили Сантьяго АТОР Себастьян Пиньера

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