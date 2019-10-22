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Асад приехал в провинцию Идлиб на линию фронта

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад побывал на линии фронта в сирийской провинции Идлиб, сообщает сирийское информагентство САНА.

В ходе поездки президент провел встречу с военными в поселке Аль-Хабит. Когда именно проходил этот визит, не уточняется.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под своим контролем мятежники.

По данным российского Совбеза, общая численность боевиков различных террористических группировок в провинции Идлиб может превышать 36 тыс. человек.

В ходе операции сирийских правительственных сил в этом регионе в августе был освобожден город Хан-Шейхун, а также отбиты у мятежников территории на севере соседней провинции Хама.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Сирия Башар Асад Идлиб

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