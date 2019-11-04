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В Турции не исключили отсрочки поставки второй очереди С-400

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Поставки второй партии российских ЗРК С-400 "Триумф" Турции может быть осуществлена позднее графика, заявил руководитель секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир.

В миреГлава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400Глава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400Читать подробнее

В интервью телеканалу NTV чиновник пояснил, что отсрочка, возможно, связана с переговорами по деталям передачи технологий и налаживанием совместного производства.

Демир подтвердил, что российская сторона предложила Анкаре закупки российских истребителей, это предложение находится в процессе рассмотрения, решение будет принято после "всестороннего анализа".

Первая партия российских ЗРК была поставлена Турции в июле текущего года, несмотря на активное противодействие со стороны США.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Контракт оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

В октябре глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал "Интерфаксу", что Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400.

"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", - сказал Михеев. "На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.

ЗРС С-400 "Триумф" (производитель - концерн ВКО "Алмаз-Антей" ) предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8км/с на высоте от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Турция Россия С-400

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