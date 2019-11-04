В Турции не исключили отсрочки поставки второй очереди С-400

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Поставки второй партии российских ЗРК С-400 "Триумф" Турции может быть осуществлена позднее графика, заявил руководитель секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир.

В интервью телеканалу NTV чиновник пояснил, что отсрочка, возможно, связана с переговорами по деталям передачи технологий и налаживанием совместного производства.

Демир подтвердил, что российская сторона предложила Анкаре закупки российских истребителей, это предложение находится в процессе рассмотрения, решение будет принято после "всестороннего анализа".

Первая партия российских ЗРК была поставлена Турции в июле текущего года, несмотря на активное противодействие со стороны США.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Контракт оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

В октябре глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал "Интерфаксу", что Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400.

"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", - сказал Михеев. "На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.