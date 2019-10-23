Американские бомбардировщики совершили полеты у границ России на Балтике

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, в среду совершили полеты вблизи Калининградской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американские бомбардировщики, вылетели с передовой авиабазы Фэрфорд в Англии. Один из них (под бортовым номером 60-0025) выполнил пролет вдоль границы Калининградской области с Литвой. А затем в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде в Мариямпольском уезде в течение двух часов курсировал, выполняя маневры, сходные с заходами на цель. Самолет временами приближался к российской границе на расстояние 30 км. На обратно пути с района полигона он вновь пролетел вдоль севера Калининградской области.

Тем временем, второй стратегический бомбардировщик B-52H (с бортовым номером 61-0006), войдя в воздушное пространство Эстонии, более часа летал в районе Центрального полигона, расположенного на северо-востоке страны. При этом бомбардировщик приближался к сухопутной границе Ленинградской области приблизительно на расстояние около 85 км и 40 км к морской границе России на Финском заливе.

Перед заходом бомбардировщиков в воздушное пространство Литвы и Эстонии над международными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области были также зафиксированы полеты самолета радиоэлектронной разведки RC-135V и самолета управления нанесением ударов E-8C Joint STARS ВВС США.

Ранее в среду стало известно, что 19 октября российский истребитель Су-27 сопровождал стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США на всем участке полета вдоль границы территориальных вод РФ в Черном море.

Накануне, 22 октября, командование ВВС США в Европе сообщило, что американские стратегические бомбардировщики B-52H, переброшенные на передовую авиабазу Фэрфорд в Англии, провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря.

По данным американского командования, пара бомбардировщиков совершила полеты над международными водами Черного моря в понедельник, 21 октября. При этом западные авиационные ресурсы уточняют, что в ходе их выполнения были осуществлены подлеты американских самолетов к Крыму и Кубани.

В рамках полета, который продолжался 12 часов, "отрабатывалось взаимодействие с вооруженными силами Румынии, Украины и Грузии", указывалось в сообщении американского командования.

Как сообщалось, 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H.

При этом после трансатлантического перелета три бомбардировщика B-52H первоначально осуществили демонстративные подлеты к границам Калининградской области, а затем уже совершили посадку в Англии.

За время пребывания в Британии американские бомбардировщики уже совершили серию тренировочных полетов, в частности, отработали нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО.

Самолеты B-52H Stratofortress были переброшены в Британию с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана, где размещается 2-е бомбардировочное крыло ВВС США.

При этом пресс-релиз Командования ВВС США в Европе, сообщавший о передислокации B-52H в Англию, вышел под заголовком: "К сведению противников, бомбардировщики вернулись и готовы к действиям".

В марте 2019 года ВВС США также перебросили на короткое время в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они, в частности, выполнили серию тренировочных полетов в непосредственной близости от границ России в регионе Балтики, отрабатывая нанесение авиационных ударов.