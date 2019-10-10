США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в четверг перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании группу стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, сообщило Командование ВВС США в Европе.

По данным источников "Интерфакса", на британской авиабазе приземлились три стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, с бортовыми номерами 60-0061, 61-0006 и 60-0025.

Самолеты B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла совершили трансатлантический перелет в Британию с авиабазы Барксдейл, которая расположена в американском штате Луизиана.

"В рамках переброски Командованием глобального удара отрабатывается способность бомбардировщиков осуществлять операции с района передового базирования в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе и Европейского командования США", - говорится в сообщении американских военных.

При этом указывается, что детали предстоящих полетов американских бомбардировщиков в Европе разглашаться не будут в целях обеспечения скрытности операций. Отмечается лишь, что экипажам предстоит отрабатывать навыки интеграции и взаимодействия с европейскими союзниками и партнерами в Европе, а также лучше познакомиться с условиями действий на региональном театре военных действий.

О продолжительности пребывания американских стратегических бомбардировщиков не сообщается.

В марте текущего года ВВС США также перебросили на короткое время в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они, в частности, совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики, отрабатывая нанесение авиационных ударов.

Кроме того, в конце августа США временно разместили в Англии три стратегических стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, также способных нести ядерное оружие, которые размещаются на авиабазе Уайтмэн в штате Миссури. Они провели серию учебных полетов в районе британских островов, а также потренировались в совершении кратковременных посадок для дозаправки на так называемых аэродромах подскока в Исландии и на португальских Азорских островах.