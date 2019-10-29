Поиск

Бомбардировщик ВВС США "уронил" часть двигателя в сад англичанки после полета к границам РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Металлическая деталь американского стратегического бомбардировщика B-52H упала в сад жительницы городка Брейлс (графство Уорикшир) в Великобритании, когда самолет возвращался на авиабазу после выполнения задания, сообщила местная полиция.

По данным британских полицейских, выложивших фото металлической детали, к ним обратилась неназванная жительница городка после того, как она услышала звук глухого удара во время пролета бомбардировщика над ее домом, и, выйдя на улицу, к своему удивлению обнаружила в саду непонятный желтый предмет. По ее словам, он едва не попал в ее дом. Инцидент произошел 23 октября.

Авиационные эксперты, прибывшие на место происшествия вместе с полицией, установили, что металлический предмет является частью обшивки мотоотсека двигателя стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, 23 октября четыре американских бомбардировщика B-52H, временно размещенные на авиабазе Фэрфорд в Англии, проводили тренировочные полеты в регионе Балтийского моря. По данным западных авиационных ресурсов, в частности, самолеты, способные нести ядерное оружие, выполняли задание в непосредственной близости от границ России - в небе над Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.

США Великобритания B-52H

Новости по теме

Новости

В ДНР заявили, что стороны конфликта согласовали дату разведения сил в Петровском

Трамп заявил об уничтожении первого претендента на руководство в ИГ

Трамп заявил об уничтожении первого претендента на руководство в ИГ

Взрыв произошел в Сирии перед встречей военных полицейских из РФ с турками

Ученые подвергли критике статью Nature о прародине человечества в Южной Африке

Ученые подвергли критике статью Nature о прародине человечества в Южной Африке

Суд в Брюсселе перенес на 16 декабря слушания о выдаче Пучдемона Испании

Суд в Брюсселе перенес на 16 декабря слушания о выдаче Пучдемона Испании

Курды сообщили об обстреле военных полицейских из РФ в Сирии

Лидер лейбористов Корбин пообещал поддержку досрочных выборов в Великобритании

Лидер лейбористов Корбин пообещал поддержку досрочных выборов в Великобритании

Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины Гросси

Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины Гросси

В Донбассе начался процесс разведения сил

В Донбассе начался процесс разведения сил

Власти Украины не будут по своей инициативе свидетельствовать по "делу Трампа"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');