Бомбардировщик ВВС США "уронил" часть двигателя в сад англичанки после полета к границам РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Металлическая деталь американского стратегического бомбардировщика B-52H упала в сад жительницы городка Брейлс (графство Уорикшир) в Великобритании, когда самолет возвращался на авиабазу после выполнения задания, сообщила местная полиция.

По данным британских полицейских, выложивших фото металлической детали, к ним обратилась неназванная жительница городка после того, как она услышала звук глухого удара во время пролета бомбардировщика над ее домом, и, выйдя на улицу, к своему удивлению обнаружила в саду непонятный желтый предмет. По ее словам, он едва не попал в ее дом. Инцидент произошел 23 октября.

Авиационные эксперты, прибывшие на место происшествия вместе с полицией, установили, что металлический предмет является частью обшивки мотоотсека двигателя стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, 23 октября четыре американских бомбардировщика B-52H, временно размещенные на авиабазе Фэрфорд в Англии, проводили тренировочные полеты в регионе Балтийского моря. По данным западных авиационных ресурсов, в частности, самолеты, способные нести ядерное оружие, выполняли задание в непосредственной близости от границ России - в небе над Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.