Российский истребитель сопроводил американский бомбардировщик над Черным морем

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Истребитель Су-27 сопровождал стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США на всем участке полета вдоль границы территориальных вод России в Черном море на расстоянии около 70 км от нее, сообщает в среду Минобороны РФ.

Как говорится в сообщении министерства, поступившем в "Интерфакс", бомбардировщик был встречен истребителем Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. "После выполнения задачи Су-27 благополучно приземлился на аэродроме базирования в Крыму", - рассказали в военном ведомстве.

Инцидент произошел 19 октября, отметили в Минобороны РФ.

В июне 2019 года над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены два приближающихся к государственной границе РФ самолета. Для перехвата воздушных целей был задействован истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим". Летчик Су-27 сопровождал иностранные самолеты, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности, заявляли тогда в Минобороны РФ.