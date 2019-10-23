Бизнесмены Фруман и Парнас отвергли нарушения при финансировании американских политиков

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Арестованные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман в суде Манхэттена заявили о невиновности. Им вменяют привлечение зарубежных средств при финансировании избирательных кампаний в США, дачу ложных показаний и подделку избирательных документов, сообщает CNN.

Парнас заявил журналистам у здания суда, что его оклеветали и что он будет защищаться.

Они оба граждане США, проживающие во Флориде. Парнас родился на Украине, Фруман - в Белоруссии. Они помогали адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиане собирать на Украине компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Они знакомили Джулиани с украинскими политиками.

Бизнесменов арестовали 10 октября. Из материалов суда следует, что первые признаки их нарушений в финансировании предвыборных кампаний в США появились в марте 2018 года. При поддержке американских политиков они создали схема, позволяющие обходить ограничения в финансировании компаний. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом СПГ.

Бизнесменов подозревают в причастности к организации отзыва посла США на Украине Мэри Йованович. В мае ее отозвали в связи с утратой доверия. В октябре она заявила конгрессменам, что так она поплатилась за отказ неформально просить украинских чиновников провести антикоррупционное расследование в отношении Байденов и предлагала направить такой запрос по официальным каналам.

По делу Парнаса и Фрумана также проходят бизнесмены Андрей Кукушкин и Дэвид Корреиа.

В связи с попытками Трампа инициировать украинское расследование в отношении Байдена - своего основного конкурента на грядущих выборах - в Конгрессе была инициирована процедура о проверке оснований для импичмента президенту.

Поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил в Конгрессе что ему сообщили об увязке предоставления Украине военной помощи от США с расследованием против Байдена.

В отношении Джулиани прокуратура ведет расследование на предмет нарушения законов о лоббизме в Украине, сообщала The New York Times.