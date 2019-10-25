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Моралес на фоне протестов заявил о победе на выборах президента Боливии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Боливии от "Движения за социализм" Эво Моралес Айма, выступая перед сторонниками в городе Кочабамба, вновь заявил о своей победе в первом туре выборов.

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На фоне визита Моралеса, отмечает боливийская газета "Тьемпос", в Кочабамбе вспыхнули протесты, для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Ранее в Верховном избирательном суде (избирательной комиссии) Боливии сообщили, что по результатам подсчета 99,99% голосов избирателей, победу одержал Моралес, за которого проголосовали 47,07% избирателей. Его основного конкурента, представителя партии "Гражданское сообщество" Карлоса Месу поддержали 36,51% голосовавших. Отрыв Моралеса в 10,56 процентных пункта, согласно позиции избиркома, позволяет обойтись без второго тур голосования.

Между тем, в Организации американских государств и в ЕС полагают, что лучшим исходом для приведения ситуации в Боливии в норму стал бы второй тур выборов.

Боливия Эво Моралес

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