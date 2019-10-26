Помпео сравнил помощь Украине со стороны администраций Обамы и Трампа

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU -Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа сделала для помощи Украине больше, чем администрация, возглавляемая бывшим президентом Бараком Обамой, передает "Голос Америки".

"Предыдущая администрация отказывалась предоставлять оборонительные военные системы народа Украины, оставляя их незащищенными. (...) Эта администрация это изменила", - сказал Помпео.

По его словам, Соединенные Штаты ведут единую политику в отношении Украины.

"Мы воплощаем важную стратегию Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает", - заявил Помпео.

Также он отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

"Мощная, менее коррумпированная Украина, где обеспечивается безопасность населения - это хорошо для Украины, хорошо для Европы", - добавил Помпео.

На 2019 финансовый год американские законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. Затем средства были временно заморожены. По данным СМИ, Трамп просил свою команду пересмотреть программу помощи Киеву в сфере безопасности. 12 сентября США разморозили $250 млн.