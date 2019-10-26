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В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии
Митинг в Мадриде за единство Испании
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Крайне правая испанская партия Vox в субботу в центре Мадрида провела митинг с призывом приостановить автономию Каталонии, сообщает газета El Mundo.

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На акцию на площади Колумба пришло около 20 тыс. человек, участники митинга развернули флаг Испании размером 1 тыс. кв. м, говорится в сообщении.

Участники митинга призвали отправить в тюрьму экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Ранее в октябре Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам нескольких лидеров сепаратистского движения, связанных с референдумом в Каталонии в 2017 году, однако Пучдемон в Испанию не вернулся и осужден не был.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль на акции заявил, что только его партия способна решить проблему Каталонии. "Никчемности "Народной партии", оппортунизму партии "Граждане", вероломству Социалистической рабочей партии и преступному сепаратизму противостоит только Vox", - цитирует его газета El Pais.

Vox занимает жесткую позицию по Каталонии и требует запрета всех партий, выступающих за независимость этого региона.

На фоне каталонского кризиса Vox в апреле стала первой крайне правой партией, получившей места в парламенте Испании с 1975 года.

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