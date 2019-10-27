Акции протеста в Каталонии закончились столкновениями с полицией

Столкновения активистов и полиции в Барселоне Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Масштабные акции протеста сторонников независимости Каталонии прошли в этом регионе накануне. Как сообщает The Guardian, днем на мирное шествие вышли более 350 тысяч человек, однако вечером другая группа радикально настроенных манифестантов - ее численность оценивается в 10 тыс. человек - собралась в центре города возле штаб-квартиры полиции.

Они бросали бутылки, камни и другие предметы в силовиков, кадры с места столкновений показывают, как полицейские с помощью дубинок разгоняют толпу.

Демонстрация была организована Комитетами по обороны Республики (CDR), которые выступают за радикальные методы борьбы за отделение Каталонии от Испании. При поддержке этой организации, в частности, блокировалось железнодорожное и автомобильное движение в автономии, происходили попытки штурма местного парламента.

Акции протеста проходят в Барселона с 14 октября, они начались после того, как суд Испании приговорил к реальным срокам политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии. Мирные манифестации сразу же переросли в столкновения с полицией. По официальным данным, пострадали уже более 600 человек: 367 гражданских и 289 полицейских.

При этом не все жители автономии выступают за отделение, отмечает The Guardian: опросы показывают, что около 44% респондентов поддерживают независимость Каталонии, более 48% выступают против.