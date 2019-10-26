Поиск

Лавров в разговоре с Помпео призвал не подрывать суверенитет Сирии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудил обстановку в Сирии, российский министр призвал воздерживаться от подрыва суверенитета и территориальной целостности САР, сообщает в субботу пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, телефонный разговор состоялся по американской инициативе.

"Обсуждалась обстановка в Сирии. С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны", - говорится в сообщении.

Дипломаты также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений, сказано в документе.

Ранее иракский телеканал Rudaw сообщил, что американские военные возвращаются на территорию Сирии. До этого президент США Дональд Трамп распорядился вывести американские войска из Сирии, но потом решил сохранить в стране ограниченный контингент.

Россия США Сирия

Новости по теме

Новости

Более половины британцев пожалели о проведении референдума по Brexit в 2016 году

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

Что произошло за день: суббота, 26 октября

Власти Чили отменили все введенные из-за протестов меры

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной

СМИ узнали о возвращении американских военных в Сирию из Ирака

СМИ узнали о возвращении американских военных в Сирию из Ирака

Жертвами массовых протестов в Ираке стали более 40 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');