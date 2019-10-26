Лавров в разговоре с Помпео призвал не подрывать суверенитет Сирии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудил обстановку в Сирии, российский министр призвал воздерживаться от подрыва суверенитета и территориальной целостности САР, сообщает в субботу пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, телефонный разговор состоялся по американской инициативе.

"Обсуждалась обстановка в Сирии. С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны", - говорится в сообщении.

Дипломаты также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений, сказано в документе.

Ранее иракский телеканал Rudaw сообщил, что американские военные возвращаются на территорию Сирии. До этого президент США Дональд Трамп распорядился вывести американские войска из Сирии, но потом решил сохранить в стране ограниченный контингент.