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СМИ узнали о возвращении американских военных в Сирию из Ирака

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Колонна американской военной техники, вышедшая из Ирака, находится на территории Сирии и направляется в сторону Дейр-эз-Зора, сообщает в субботу иракский телеканал Rudaw.

Телеканал показал прибытие американской техники на север Сирии. По его данным, военнослужащие США появились на сирийской территории около 12:00 по Москве в субботу. Колонна проследовала по дороге к западу от поселения Рмелан в 40 км от перехода аль-Валид на границе Ирака и Сирии.

Источники телеканала сообщили, что эта колонна в субботу утром вышла из столицы Иракского Курдистана Эрбиля.

Вторжение Турции в Сирию

Ранее в октябре после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии президент США Дональд Трамп распорядился о выводе около одной тысячи американских военнослужащих из региона. 20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить американских военных из Сирии в Ирак. Тогда он сказал, что с Ираком согласована отправка более 700 военнослужащих, которые покидают Сирию.

Кроме того, сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.

Эспер накануне заявил, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на слова Эспера заявил, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.

США Сирия Ирак

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