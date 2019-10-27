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Захарова ответила на слова министра обороны Украины об "опыте войны с Россией"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".

"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми - подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен", - написала Захарова в фейсбуке.

В пятницу, по окончании встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, Загороднюк заявил украинским журналистам об опыте "пятилетней войны с Россией". При этом он отметил, что "ни у одной из этих стран такого опыта нет".

Мария Захарова Андрей Загороднюк Россия Украина

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