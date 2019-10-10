Зеленский заявил, что Россия устала от конфликта в Донбассе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве высказал мнение, что у России есть усталость от происходящего в Донбассе.

Зеленский также подчеркнул, что у украинских властей в настоящее время есть возможность общаться с РФ в "нормандском формате", а также в рамках Минского процесса. В то же время глава украинского государства дал понять, что он готов трансформировать форматы общения Москвой ради достижения мира на Донбассе.

"Мы обещали людям не терять территории и закончить войну", - сказал он, отметив, что у нынешней власти желание завершить войну гораздо сильнее, чем у прежней.

Зеленский в ходе пресс-марафона также заверил, что Украина "никогда не сдаст свою независимость" и не потеряет территории. "Я думаю, что если сначала у кого-то было такое мнение, то сейчас все уверенно понимают именно это", - заявил глава государства.

В частности, по его словам, украинские военнослужащие демонстрируют, что они и в дальнейшем будут защищать свою землю.