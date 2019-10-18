Киев обвинил Россию в подготовке масштабной военной агрессии против Украины

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет подготовку к масштабной военной агрессии против Украины, а украинская армия готовится к ее отражению на всем протяжении совместной границы, заявил заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран.

"Это (отражение агрессии - ИФ) касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Белоруссией и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал Таран в интервью изданию Tyzhden.ua, опубликованном в пятницу.

Он утверждал при этом, что планы подготовки России к военной агрессии против Украины "вполне очевидны". "На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", - заверил Таран.

Замглавы украинского Генштаба также рассказал, что с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе, " мы поддерживаем и наращиваем боевые способности военных частей по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины". " Результат этих усилий можно увидеть на карте Украины: линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно", - подчеркнул Таран.