Поиск

Киев обвинил Россию в подготовке масштабной военной агрессии против Украины

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет подготовку к масштабной военной агрессии против Украины, а украинская армия готовится к ее отражению на всем протяжении совместной границы, заявил заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран.

"Это (отражение агрессии - ИФ) касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Белоруссией и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал Таран в интервью изданию Tyzhden.ua, опубликованном в пятницу.

Он утверждал при этом, что планы подготовки России к военной агрессии против Украины "вполне очевидны". "На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", - заверил Таран.

Замглавы украинского Генштаба также рассказал, что с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе, "мы поддерживаем и наращиваем боевые способности военных частей по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины". "Результат этих усилий можно увидеть на карте Украины: линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно", - подчеркнул Таран.

При этом украинские военные использовали опыт, полученный во время антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и последующей за ней операции Объединенных сил (ООС), отметил он. "Ведь за все эти годы мы имели дорогого учителя - войну. Все понимают, что так дорого нам наши ошибки еще никогда в жизни не стоили", - сказал Таран.

Алексей Таран Украина

Новости

Матч "Реал"-"Барселона" отложили из-за возможных беспорядков

Лукашенко вместе с Ельциным предлагал Клинтону пост в Союзном государстве

Лукашенко вместе с Ельциным предлагал Клинтону пост в Союзном государстве

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии

Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем

Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем

"Турецкий поток" начали заполнять газом

Полиция в Мексике отпустила задержанного сына наркобарона после перестрелки с мафией

Полиция в Мексике отпустила задержанного сына наркобарона после перестрелки с мафией

Русский приход Майами перешел в Константинопольский патриархат

СМИ сообщили об очередной отсрочке IPO Saudi Aramco

В Белом доме объяснили заморозку военной помощи Украине

Что случилось этой ночью: пятница, 18 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');