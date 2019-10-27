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Американские судмедэксперты занялись проверкой данных о гибели лидера ИГ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Судмедэксперты США работают над тем, чтобы проверить информацию о ликвидации лидера террористической группировки ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает ABC News.

Как сообщает СМИ со ссылкой на источники, отпечатки пальцев и другие данные биометрии должны подтвердить, действительно ли лидер ИГ мертв.

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Предполагается, что он был уничтожен во время операции американских сил специального назначения в сирийской провинции Идлиб. Согласно данным СМИ, главарь террористов носил с собой пояс смертника и подорвал его, чтобы избежать поимки.

Источники телеканала Fox News подтвердили, что США удалось уничтожить одного из лидеров террористов, не назвав его имени.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что "произошло нечто важное". Предполагается, что он имел в виду именно гибель аль-Багдади.

Позже в воскресенье Трамп сделает важное объявление. Как ожидают американские журналисты, он официально объявит о смерти лидера ИГ.

США ИГ Сирия Абу Бакра аль-Багдади

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