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Трамп сообщил в твиттере, что произошло "нечто очень важное"

Белый дом анонсировал важное объявление президента США

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что произошло "нечто очень важное", Белый дом в свою очередь анонсировал "важное заявление" американского лидера, передает CNBC.

"Только что произошло нечто очень важное!" - сообщил Трамп, не уточнив, что он имел в виду.

По данным CNBC, анонсированное Белым домом объявление будет сделано в воскресенье в 9:00 по восточному времени США (16:00 мск) из Белого дома.

Телеканал предполагает, что объявление может быть связано с сообщениями ряда СМИ об операции американских войск в Сирии против лидера террористической организации ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Дональд Трамп США

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