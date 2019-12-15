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СМИ узнали о желании Трампа вывести из Афганистана четыре тысячи военных

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в скором времени может объявить о выводе из Афганистана примерно четырех тысяч американских военных, сообщил в воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. военнослужащих из США. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно пару месяцев, и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих, уточнил источник NBC.

Ранее на этой неделе спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что США берут короткую паузу в мирных переговорах с движением "Талибан" (запрещено России) после теракта в Баграме.

NBC напоминает, что Трамп ранее заявлял своим советникам, что хотел бы вывести всех военнослужащих из Афганистана к ноябрю 2020 года, когда в США пройдут президентские выборы.

США Дональд Трамп Афганистан

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