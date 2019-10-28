Поиск

Аргентинцам разрешили покупать не больше $200 в месяц после президентских выборов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - После президентских выборов Центробанк Аргентины ужесточил валютный контроль. Если ранее гражданам можно было покупать доллары в пределах $10 000 в месяц, сейчас эту сумму ограничили $200 в месяц.

Это решение регулятор объяснил ростом неопределенности в стране в связи со сменой власти и необходимостью защитить свои валютные резервы в течение переходного периода. Глава ЦБ Гуидо Сандлерис в 14:30 по московскому времени объяснил все на пресс-конференции.

По предварительным данным, действующий президент Аргентины Маурисио Макри проиграл выборы и получил 40,5% голосов. Он уже признал поражение. Победил левоцентрист Альберто Фернандес с 48% голосов. Его победа означает возвращение к власти популистской Перонистской партии, которая с небольшим перерывом правила в стране все последние 30 лет.

Нестабильность на валютном рынке Аргентины началась с победы Фернандеса на праймериз в августе. Резкое падение курса песо вынудило правительство Макри ввести валютный контроль, в том числе за сделками граждан. Несмотря на это, международные резервы Центробанка страны сократились на $20 млрд. За неделю до выборов аргентинцы стали активнее скупать доллары и снимать деньги с банковских депозитов, отмечал Bloomberg.

Аргентина Маурисио Макри Альберто Фернандес ЦБ Аргентины

Новости

Лукашенко заявил, что Минску придется отвечать на размещение танков США в Литве

Лукашенко заявил, что Минску придется отвечать на размещение танков США в Литве

В Калифорнии объявили эвакуацию 200 000 человек из-за пожаров

В Калифорнии объявили эвакуацию 200 000 человек из-за пожаров

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 октября

Экс-премьера Киргизии доставили в суд по обвинению в коррупции

Посол России в США назвал единственное невыполненное предвыборное обещание Трампа

Пилотов американской авиакомпании обвинили в установке камер в туалете самолета

Пилотов американской авиакомпании обвинили в установке камер в туалете самолета

Что произошло за день: воскресенье, 27 октября

Экзит-полы показали лидерство "Левых" и AfD на региональных выборах в ФРГ

Экзит-полы показали лидерство "Левых" и AfD на региональных выборах в ФРГ

Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');