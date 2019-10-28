Аргентинцам разрешили покупать не больше $200 в месяц после президентских выборов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - После президентских выборов Центробанк Аргентины ужесточил валютный контроль. Если ранее гражданам можно было покупать доллары в пределах $10 000 в месяц, сейчас эту сумму ограничили $200 в месяц.

Это решение регулятор объяснил ростом неопределенности в стране в связи со сменой власти и необходимостью защитить свои валютные резервы в течение переходного периода. Глава ЦБ Гуидо Сандлерис в 14:30 по московскому времени объяснил все на пресс-конференции.

По предварительным данным, действующий президент Аргентины Маурисио Макри проиграл выборы и получил 40,5% голосов. Он уже признал поражение. Победил левоцентрист Альберто Фернандес с 48% голосов. Его победа означает возвращение к власти популистской Перонистской партии, которая с небольшим перерывом правила в стране все последние 30 лет.

Нестабильность на валютном рынке Аргентины началась с победы Фернандеса на праймериз в августе. Резкое падение курса песо вынудило правительство Макри ввести валютный контроль, в том числе за сделками граждан. Несмотря на это, международные резервы Центробанка страны сократились на $20 млрд. За неделю до выборов аргентинцы стали активнее скупать доллары и снимать деньги с банковских депозитов, отмечал Bloomberg.