Поиск

Президент Аргентины Макри поздравил оппозиционера Фернандеса с победой на выборах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберта Фернандеса с победой на президентских выборах и пригласил его позавтракать в резиденцию Casa Rosada, сообщают местные СМИ.

"Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса, я только что говорил с ним, я пригласил его на завтрак, потому что он должен начать процесс упорядоченного перехода, который принесет спокойствие всем аргентинцам. Главное - благополучие аргентинцев", - цитируют слова Макри СМИ.

Согласно предварительным результатам, после подсчета более 94% бюллетеней Фернандес набирает 47,85% голосов, Макри получает 40,65%.

Граждане Аргентины в воскресенье проголосовали на парламентских и президентских выборах.

За пост главы государства борются действующий президент Макри и левоцентристский оппозиционер Фернандес.

Экс-руководитель страны Кристина Фернандес де Киршнер в случае победы Фернандеса станет вице-президентом.

Победа в первом туре, согласно местному законодательству, обеспечена кандидату, набравшему больше 45%, либо 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.

Аргентина Маурисио Макри Альберт Фернандес

Новости

Посол России в США назвал единственное невыполненной предвыборное обещание Трампа

Пилотов американской авиакомпании обвинили в установке камер в туалете самолета

Пилотов американской авиакомпании обвинили в установке камер в туалете самолета

Что произошло за день: воскресенье, 27 октября

Экзит-полы показали лидерство "Левых" и AfD на региональных выборах в ФРГ

Экзит-полы показали лидерство "Левых" и AfD на региональных выборах в ФРГ

Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

Американские судмедэксперты занялись проверкой данных о гибели лидера ИГ

Американские судмедэксперты занялись проверкой данных о гибели лидера ИГ
Референдум в Каталонии

Акции протеста в Каталонии закончились столкновениями с полицией

Акции протеста в Каталонии закончились столкновениями с полицией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 октября

СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');