Аргентина ограничила движение капитала

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Аргентины ограничило движение капитала в надежде предотвратить истощение валютных резервов в условиях кризиса, спровоцировавшего отток капитала и резкие колебания финансовых рынков. Центробанк ограничит продажу долларов, а банки и компании смогут покупать доллары только с разрешения регулятора, следует из указа, опубликованного 1 сентября и вступившего в силу 2 сентября.

Экспортеров обязали в течение пяти дней репатриировать всю выручку в иностранной валюте, получаемую от продаж за рубеж.

Гражданам разрешили покупать доллары и делать долларовые переводы на сумму не более $10 тысяч в месяц. Для нерезидентов покупки валюты будут ограничены суммой в $1000 в месяц, а валютные денежные переводы полностью запрещены.

В правительстве считают, что ужесточение регулирования рынка иностранной валюты срочно необходимо для восстановления нормальной работы экономики. Цель ограничений - ограничить волатильность финансовых рынков и ослабить последствия колебаний финансовых потоков для экономики.

На прошлой неделе правительство предложило ряд мер для снижения долговой нагрузки, в том числе увеличение сроков находящихся в обращении облигаций, как в национальной, так и в иностранной валюте. Также Аргентина планирует согласовать с Международным валютным фондом (МВФ) новый график погашения долга в рамках полученного от фонда всего год назад пакета помощи объемом $56 млрд.

"Это очередная попытка правительства Аргентины вернуть себе контроль над ситуацией", - сказал Dow Jones аргентинский экономист Матиас Каругани. Он отметил сложность ситуации и начинающуюся панику. "Неудивительно, что правительству приходится принимать решения оперативно, а импровизация всегда требует определенных расходов", - отметил он.

Экономика Аргентины находится в глубокой рецессии, аргентинский песо - в свободном падении, инфляция усиливается. В этих условиях у президента Аргентины Маурисио Макри не остается выбора, кроме как идти на крутые меры, с учетом приближающихся выборов, которые он с высокой вероятностью проиграет, считают экономисты.

Праймериз 11 августа выиграл кандидат в президенты от оппозиции Альберто Фернандес, который шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер, и набрал 48%, тогда как Макри - 32%. Опасения, что в октябре президент-реформатор Макри проиграет выборы, вызвали падение рынков акций и облигаций Аргентины, а также обвал курса песо на 25% в августе. По данным Каругани, резервы аргентинского Центробанка упали на $12,2 млрд, или на 20%, с 9 августа.

S&P Global Ratings 29 августа понизило долгосрочные суверенные рейтинги Аргентины в иностранной и национальной валюте до "SD" (выборочный дефолт) с "B-" на фоне решения властей страны о реструктуризации долга. 30 августа рейтинг Аргентины был повышен до "CCC-", поскольку в S&P посчитали, что "с учетом вступления в силу новых условий обращения краткосрочных облигаций, дефолта не произошло".

30 августа Moody's ухудшило долгосрочные рейтинги Аргентины по обязательствам в иностранной и национальной валютах и приоритетного необеспеченного долга до "Caa2" с "B2" и поставило их на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения.

28 августа правительство Аргентины решило отложить выплаты по краткосрочному долгу на сумму свыше $8 млрд, а также заявление о новой реструктуризации средне- и долгосрочной задолженности.