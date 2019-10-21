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Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети
Фото: Reuters

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действует через посольство РФ в Праге.

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - приводят западные СМИ слова Коуделки в парламенте. По словам главы BIS, эта сеть "была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства".

Коуделка утверждает, что члены сети планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, руководитель BIS не стал называть эти страны.

В декабре 2018 года BIS обнародовала ежегодный доклад, согласно которому в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. Авторы доклада утверждали, что Россия для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.

Чешские аналитики заявили, что цель России - подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных членов этих союзов.

BIS Михаил Коуделка Прага Чехия

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