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Совет НАТО совершит двухдневный визит на Украину

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По приглашению украинских властей Североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов посетит с визитом Украину 30 и 31 октября, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

Визит начнется в Одессе 30 октября, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы побывают во Второй постоянной группе альянса по противодействию минам (SNMCMG2), говорится в сообщении. Четыре противоминных корабля НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании ошвартуются в порту Одессы в рамках патрулирования в Черном море.

Также там генеральный секретарь выступит с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии, а 31 октября в Киеве он проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента страны Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной раде.

Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанна и послы НАТО проведут встречу со спикером парламента Украины Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций. Состоятся беседы и с вице-премьером, министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Также будут организованы информационные мероприятия, в ходе которых послы НАТО будут общаться с представителями гражданского общества.

НАТО Украина Одесса Киев Йенс Столтенберг

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