За год на Украине стало меньше сторонников вступления в НАТО

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Почти 41% украинцев считает, что вступление в НАТО будет больше всего гарантировать безопасность страны, в то время как почти 36% видят безопасность во внеблоковом статусе, следует из результатов опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с Киевским международным институтом социологии.

При этом в декабре 2018 года вступление в НАТО поддерживали 46,1% украинцев, а внеблоковый статус Украины - 24,1%.

В 2019 году 7,4% опрошенных видят наилучший вариант обеспечения безопасности Украины в военном союзе с Россией и другими странами СНГ, а 15,6% затруднились с ответом на этот вопрос. В конце прошлого года военный союз с РФ и странами СНГ поддерживало чуть меньше опрошенных - 7,2%.

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, в нем приняли участие 2040 опрошенных старше 18 лет. Статпогрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос финансово поддержан Международным фондом "Видродження".