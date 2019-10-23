Столтенберг пообещал, что НАТО увеличит объем помощи Украине

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу расширить предоставление помощи Украине и подчеркнул, что альянс продолжит увеличивать объем помощи этой стране.

"Я как генеральный секретарь всегда призываю союзников активизировать (помощь Украине - ИФ)", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в среду в Брюсселе, подчеркнув, что страны НАТО должны больше сотрудничать с Украиной.

Он отметил, что НАТО помогает Украине во многих сферах, в частности, в модернизации вооруженных сил и служб безопасности.

Ранее в октябре генсек уже заявлял, что странам НАТО следует активнее помогать Украине на практике.