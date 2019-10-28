Палата представителей США проголосует по резолюции, узаконивающей процесс импичмента

Голосование назначено на четверг, 31 октября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Демократы Палаты представителей США инициируют в этот четверг голосование по резолюции, цель которой - повысить легитимность расследования для начала процесса импичмента президента Дональда Трампа, сообщает в понедельник издание The Hill.

Отмечается, что речь идет о первом официальном голосовании, связанном с процессом импичмента. В нем впервые примут участие все члены Палаты представителей.

The Hill напоминает, что ранее демократы уверяли в отсутствии необходимости общего голосования, несмотря на призывы Белого дома и Республиканской партии. В итоге глава комитета по регламенту Палаты представителей Джим Макговерн заявил, что вынесет на рассмотрение соответствующую резолюцию.

"Пока комитет продолжает собирать доказательства и готовится обнародовать свои изыскания, я представлю резолюцию, которая гарантирует транспарентность и укажет ясный путь вперед", - цитирует The Hill выдержки из заявления конгрессмена.

"Украинский скандал" в США

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ со ссылкой на информатора о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, а также его сына Хантера. При этом утверждалось, что Трамп задерживал выделение Украине военной помощи, чтобы надавить на украинского лидера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.