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Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.

По их словам, Зеленский собрал небольшую группу советников 7 мая в Киеве на встречу, которая должна была быть посвящена энергетическим потребностям Украины. Однако на самом деле собравшиеся обсуждали, что делать с требованиями Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани о расследовании против Байденов и как не оказаться втянутыми в американские выборы.

Агентство отмечает, что встреча состоялась после звонка Трампа Зеленскому 21 апреля, когда глава США поздравил его с победой на выборах, но еще до инаугурации украинского лидера.

Уточняется, что стенограмма первого звонка так и не была обнародована, и неясно, просил ли Трамп напрямую расследовать дело Байденов. Белый дом лишь сообщил, что в ходе разговора Трамп попросил Зеленского "искоренить коррупцию".

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

В США разгорелся политический скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины. СМИ со ссылкой на анонимного информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена - сына экс-вице-президента США Джо Байдена - в украинской нефтегазовой компании Burisma. Чтобы надавить на Киев, по данным СМИ, Трамп задерживал выделение военной помощи Украине.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на роль Джо Байдена в прекращении расследования в отношении Burisma, но признаков давления в ней нет.

Демократы в палате представителей инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, президент США использовал занимаемый пост, чтобы нанести удар по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.

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