Зеленский заявил, что украинская власть не предаст и не оставит жителей Донбасса

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть сделает все, чтобы не предать и не оставить жителей Донбасса при решении вопроса о разведении сил на линии соприкосновения.

"2 дня в Золотом. Там, где люди живут прямо на линии фронта. (...) Мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей в Донбассе", – написал Зеленский в фейсбуке в воскресенье, комментируя двухдневную поездку в Донбасс в Золотое.

Ранее сообщалось, что глава Украины после возвращения из Японии направился в Донбасс.

"В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу развода войск", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Главное условие Киева для начала разведения войск на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе в Золотом и Петровском – соблюдение перемирия в течение 7 дней.