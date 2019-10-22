В ЛНР обвинили Киев в возведении защитных барьеров на участке разведения сил

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины укрепляют позиции на участке разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"Пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник продолжает осуществлять укрепление позиций и размещать технику на участке разведения сил и средств на участке №2 "Золотое". 19 октября нами зафиксировано наращивание позиций противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на позициях в районе участка разведения сил украинские военнослужащие "установили четыре дополнительных защитных барьера типа "Габион", а также с помощью четырех экскаваторов продолжили укрепление уже имеющихся позиций". "Данные нашей разведки так же подтверждаются в отчете миссии ОБСЕ", - добавили там.

Кроме того, по данным Народной милиции ЛНР, украинские военные, стремясь обвинить ополченцев в нарушении режима прекращения огня и срыве разведения сил в районе Золотого, "целенаправленно открывают беспорядочный огонь" во время работы сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе участка разведения.

В пресс-службе также отметили, что в Золотом военнослужащие 72-й бригады ВСУ разместили бронеавтомобиль с крупнокалиберным пулеметом и боевую санитарную машину, в городе Попасная - одну БМП, в населенных пунктах Мироновское и Троицкое - по две боевые бронированные машины.

Ранее в октябре министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорил, что ополченцы на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе нарушают условие разведения сил и средств в регионе - продолжают обстрелы, в частности, в районе Золотого.

1 октября контактная группа в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Оно должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы. Украинская сторона мотивировала отказ отводить силы несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины в районе Петровского и Золотого.

Ожидалось, что на заседании 15 октября контактная группа определит новые возможности для разведения сил в Донбассе, но этого не произошло.