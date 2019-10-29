ЛНР обвинила Киев в размещении военной техники в Золотом вместо ее отвода

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины разместили две бронемашины и бронетранспортер, а также оборудуют позиции в поселке Золотое, где планируется разведение сил и средств конфликтующих сторон, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По словам собеседника агентства, разведка ЛНР зафиксировала, что украинские военные оборудуют новые позиции во дворе жилого дома.

Между тем пресс-центр штаба украинской Операции объединенных сил (ООС) заявил, что противник за минувшие сутки 16 раз открывал огонь по позициям украинской армии.

"Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сводке, обнародованной во вторник утром на странице штаба в фейсбуке.

В сводке отмечается, что в зоне группировки "Восток" обстрелы проводились из крупнокалиберных пулеметов, минометов, автоматических гранатометов и другого стрелкового оружия в районе пяти населенных пунктов в Донбассе.

В зоне группировки "Север", по данным Киева, обстрелы проводились из пулеметов и гранатометов у четырех населенных пунктов, в том числе и в районе Золотого.

На заседании 1 октября контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Оно должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы. Украинская сторона мотивировала отказ отводить силы несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины в районе Петровского и Золотого.

Ожидалось, что на заседании 15 октября контактная группа определит новые возможности для разведения сил в Донбассе, но этого не произошло.