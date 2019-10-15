На встрече в Минске не удалось согласовать новый график разведения сил в Донбассе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины во вторник на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил "Интерфаксу" источник на переговорах.

Кроме того, стороны не смогли договориться по вопросу обмена пленными. "Киев не выполнил предварительные условия и оказался не готов к обсуждению вопроса обмена пленными", - сказал источник.

Информацию о провале встречи подтвердил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик. "К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем", - заявил Сайдик.

При этом отвечая на вопрос "Интерфакса", он заявил, что контактной группе не удалось согласовать новый график разведения.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что саммит глав государств "нормандской четверки" оказался под вопросом из-за отказа Киева развести вооружение на пилотных участках в Донбассе.

Он сообщил, что Киев не выполнил одно из двух условий проведения саммита - разведение сил на пилотных участках. "График был согласован и утвержден на прошлой встрече контактной группы. Киев не стал ему следовать, а новый согласовать сегодня не удалось. Обязательное условие не выполнено", - подчеркнул собеседник агентства.

На предыдущем заседании 1 октября контактная группа согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Оно должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы. Украинская сторона мотивировала отказ отводить силы несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины в районе Петровского и Золотого.

Ожидалось, что на заседании 15 октября контактная группа определит новые возможности для разведения сил в Донбассе. Как заявил "Интерфаксу" информированный источник, "контактной группе предстоит определить новый интервал для разведения. В противном случае саммит глав государств "нормандской четверки" в ближайшее время вряд ли состоится".

"Отвод сил является обязательным условием проведения саммита "нормандской четверки". Если компромисс не будет достигнут, то саммит может быть отложен на неопределенный срок", - пояснил собеседник агентства.