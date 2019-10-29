Лидера протестов 2014 года отстранили от выборов в Гонконге

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Лидеру гонконгских протестов 2014 года Джошуа Вонгу запретили участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 24 ноября, сообщило АР. Его уведомили, что его выдвижение отменено, говорится в документе, который он опубликовал в твиттере.

Он стал единственным кандидатам, которому отказали в допуске к выборам. В пресс-службе администрации Гонконга объяснили, что причиной стали его политические взгляды: он продолжает выступать за право Гоконга на самоопределение, а такие взгляды противоречат электоральному законодательству, пишет South China Morning Post.

Вонг заявил, что никогда не требовал независимости Гонконга и что такой имидж ему создают власти под давлением Пекина. По его словам, он выступает за права человека и демократию, и его позиция раздражает власти. Его отстранение спровоцирует усиление протестов, предупредил активист.

Активисту 23 года. Он был одним из лидеров "Движения зонтиков", которые мирно протестовали в течение 79 дней в 2014 году. Его не раз задерживали и арестовывали, а также отстраняли от выборов, напоминает АР. В Пекине его обвиняли в связях с иностранными деструктивными силами, которые пытались дестабилизировать ситуацию в городе извне.

К выборам 24 сентября его первоначально допустили. В нынешних протестах, которые начались в июне и продолжаются до сих пор, он был не столь важен, поскольку акции организовались по сетевому принципу без явных лидеров.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что пытаться умиротворить протестующих власти не будут и пока не будет покончено с насилием, никакого политического диалога не состоится.