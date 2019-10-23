Власти Гонконга официально отозвали спорный законопроект об экстрадиции

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга в среду официально объявили об отзыве законопроекта об экстрадиции, сообщает агентство Associated Press.

Решение на заседании в Законодательном собрании озвучил секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли. Он не стал отвечать на вопросы участников заседания, а председатель собрания заявил, что в данном случае правила не предусматривают дискуссий.

Ранее ожидалось, что об отзыве законопроекта, спровоцировавшего многомесячные акции протеста, объявит глава администрации Гонконга Кэрри Лэм. Предполагалось, что это должно было произойти еще 16 октября, однако ежегодное обращение к парламенту было сорвано.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы. Со временем расширился и список требований активистов. В частности, сейчас они выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.